Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlauben aufgebrochen

Gera (ots)

Ronneburg. Bislang unbekannte Täter drangen in dem Zeitraum von Mittwochabend (04.09.2019, ca. 20:30 Uhr) bis Donnerstagfrüh (05.09.2019, ca. 07:40 Uhr) in insgesamt neun Gärten einer Anlage in Ronneburg ein. Dort brachen sie die Türen der Gartenlauben auf und entwendeten diverse elektrische Geräte und Werkzeuge. Daneben richteten sie beim Aufbrechen der Türen erhebliche Sachschäden an. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 829-0 zu melden. (AW)

