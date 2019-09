Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beim Rückwärtsfahren übersehen

Altenburg (ots)

Altenburg. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.09.2019 um 10:40 Uhr in der Geraer Straße. Der 32-jähriger Fahrer eines Pkw VW Caddy hatte die Absicht rückwärts in eine Parklücke einzufahren. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Citroen Berlingo und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

