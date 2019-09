Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogeneinfluss Fahrerflucht begangen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 04.09.2019, um 14:30 Uhr, verursachte der Fahrer eines Pkw VW einen Verkehrsunfall und beging anschließend Fahrerflucht. Während der Ermittlungen zum Unfall erschien der 18-jährige Unfallverursacher dann auf der Dienststelle der Polizei in Altenburg und gab die Beteiligung am Unfall zu. Dieser war nur im Besitz eines vorläufigen Führerscheines. Ein Drogentest bei dem 18-jährigen verlief zudem positiv auf Methamphetamin und Cannabis. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem wurde die Führerscheinstelle des Landratsamtes informiert.

