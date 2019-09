Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Durchsuchung

Altenburg (ots)

Schmölln. Polizeibeamte aus dem Altenburger Land durchsuchten nach einem Beschluss der Staatsanwaltschaft Gera gestern Vormittag (03.09.2019, ab ca. 09:00 Uhr) die Wohnung einer 24-Jährigen in Schmölln. Dort fanden sie neben verschiedenen Betäubungsmittel in Tabletten und Pulverform auch ca. 300 Milliliter einer flüssigen Substanz - bei der es sich höchstwahrscheinlich ebenfalls um eine Art von Betäubungsmittel handelt - sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel, die anschließend sichergestellt wurden. Aufgrund der Gesamtmenge der verbotenen Substanzen ordnete die Staatsanwaltschaft Gera die vorläufige Festnahme der 24-Jährigen Frau an. Die Vorführung vor einem Haftrichter ist für den heutigen Tag geplant. (AW)

