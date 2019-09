Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Gestern (03.09.2019), gegen 20:00 Uhr, rollte im Garagenkomplex in der Dr.-Wilhelm-Külz-Str. ein Pkw von der Straße an eine Hecke und ein Verkehrszeichen. Der 65-jährige Fahrer versuchte anschließend sein Fahrzeug wieder auf die Straße zurück zu setzen, überquerte diese mit Vollgas und stieß gegen einen stehenden Pkw Skoda. Eine 24-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann, die sich an dem Fahrzeug befanden, wurden dabei von diesem getroffen. Der 65-Jährige setzte seine Fahrt mit Vollgas weiter rückwärts fort und kam in einem Garagenkomplex unmittelbar hinter einer Garage an einem weiteren Verkehrszeichen und einem Baum zum Stehen. Die beiden Personen am Skoda wurden verletzt, an den Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden.

