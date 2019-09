Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Fahrzeug

Gera (ots)

Gera. In dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag (02.09.2019, ca. 15:30 Uhr) und gestern früh (03.09.2019, ca. 07:00 Uhr) schlugen der oder die unbekannten Täter die Seitenscheibe eines in der Auerbachstraße in Gera abgestellten Pkw Mercedes ein. Anschließend entwendeten diese das Navigationsgerät sowie Werkzeuge aus dem Innenraum. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0365 / 829-0 zu melden. (AW)

