Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am Montag (02.09.2019), gegen 07:10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger VW Fahrer die B92 aus Richtung Weida in Richtung Greiz. Am Abzweig Altgernsdorf bog er nach links in die Einmündung ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw Toyota. Beide Kraftfahrzeuge kollidierten miteinander. Dabei wurde der 57-jährige Fahrer des Pkw Toyota verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

