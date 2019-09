LPI-G: Pkw-Fahrer übersieht Motorrad

Landespolizeiinspektion Gera

Altenburg. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 30.08.2019 um 11:25 Uhr auf der B7. Der 71-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr die B7 von Schmölln in Richtung Altenburg und hatte die Absicht an einem Abzweig nach links abzubiegen. Dabei übersah er den auf der B7 entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Motorrad BMW und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und musste verletzt in Krankenhaus gebracht werden.

