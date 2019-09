Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traktoren abgebrannt

Greiz (ots)

Staitz. Aus vermutlich technischer Ursache gerieten am Sonntagmorgen (01.09.2019, ca. 09:30 Uhr) auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft in Staitz zwei Traktoren in Brand. Beide Traktoren brannten dabei vollständig aus. Ein Arbeiter wurde bei dem Löschversuch leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es einstand ein hoher fünfstelliger Sachschaden. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell