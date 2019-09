Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Zigaretten

Gera (ots)

Gera. Mit insgesamt 16 Packungen Zigaretten verließ ein 45-Jähriger aus Weida am Freitagmittag (30.08.2019, ca. 13:00 Uhr) ein Einkaufszentrum in der Heinrichstraße - allerdings ohne die Waren vorher zu bezahlen. Durch Polizeibeamte aus Gera konnte der 45-Jährige anschließend festgestellt werden. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung fanden die Beamten dann noch in seinem Rucksack kleine Mengen von Betäubungsmitteln, weshalb zur Diebstahlsanzeige noch eine weitere Anzeige hinzukommt. (AW)

