Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Verletzte nach Schlägerei auf Dorffest

Gera (ots)

Münchenbernsdorf. Mehrere Personen gerieten am Sonntagfrüh (01.09.2019, gegen 02:30 Uhr) auf dem Dorffest in Münchenbernsdorf in einen Streit. Kurz darauf kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge drei Personen verletzt wurden. Ein 41-Jähriger erlitt dabei durch mehrere Tritte gegen den Kopf so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell