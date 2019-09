Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Suche nach vermisstem 89jährigen Mann in Zeulenroda

Zeulenroda (ots)

Am 31.08.2019 gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei in Greiz ein 89jähriger, dementer Mann als vermisst gemeldet, welcher gegen 17:00 Uhr seine Wohnung Am Zeel in unbekannte Richtung verlassen hatte. Unter Einsatz mehrere Polizeikräfte, eines Fährtenhundes sowie eines Polizeihubschraubers begann die Suche nach dem älteren Herren. Um 00:04 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der erleichternde Funkspruch der Besatzung des Polizeihubschraubers, dass eine ältere, männliche Person auf einem Feld in der Nähe eines Waldes festgestellt wurde. Eine Überprüfung der Person ergab, dass es sich um den Vermissten handelte, welcher wohlauf und unverletzt an seine Angehörigen übergeben werden konnte.

