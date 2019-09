Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall unter Alkohol

Greiz (ots)

Am 31.08.2019 um 15:25 Uhr befuhr der 55jährige Fahrzeugführer einer Harley-Davidson die Untergrochlitzer Straße in Richtung Moschwitz. Beim Überholen eines Kleintransporters im Kurvenbereich kam der Motorradfahrer nach rechts von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und kippte anschließend um. Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer ein Atemalkoholwert von 2,41 Promille gemessen. Zudem wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer weder eine Fahrerlaubnis besitzt noch eine gültige Zulassung für sein Motorrad vorweisen kann. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, am Motorrad entstand Sachschaden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

