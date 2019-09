Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugbrand

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen am 31.08.2019 gegen 01:15 Uhr in der Friedrich-List-Straße zum Einsatz. Dort war ein abgeparkter Pkw VW Tiguan in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Nach derzeitigen Ermittlungen wird davon ausgegangenen, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

