Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baucontainer aufgebrochen

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht von Mittwoch (28.08.2019, ca. 19:00 Uhr) auf Donnerstag (29.08.2019, ca. 06:45 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in das Geländer einer Baustelle in Greiz ein. Dort brachen sie insgesamt 3 Baucontainer auf, in denen insbesondere Werkzeuge und Baumaterialien gelagert wurden. Aus einem der Container entwendeten die Täter dann eine Vielzahl an hochwertigen Werkzeugen und Geräten und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch beziffert. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 03661 / 621-0 zu melden. (AW)

