Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in der Theaterstraße

Gera (ots)

Gera. Gestern Nachmittag (29.08.2019, gegen 14:00 Uhr) kam es in der Theaterstraße in Gera zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 50-jährige Seat-Fahrerin musste verkehrsbedingt an einer Ampel halten, was ein 30-Jähriger zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auf den Seat der 50-Jährigen auffuhr. Dabei entstand zwar Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. (AW)

