Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochabend (28.08.2019), gegen 18:40 Uhr, wurde die Polizei Gera durch eine Zeugin über eine Körperverletzung an der Straßenbahnhaltestelle "Grüner Weg" in der Berliner Straße informiert. Dort soll ein älterer Mann mehrfach von einer Frau getreten worden sein. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten jedoch nur die Tatverdächtige feststellen, der Geschädigte ist bis jetzt unbekannt. Die Polizei Gera sucht daher im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschädigten machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 829-0 zu melden. (AW)

