Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parteibüro mit Aufklebern versehen

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 28.08.2019, ca. 23:20 Uhr, bis zum 29.08.2019, ca. 03:00 Uhr, wurden am Bürgerbüro der AFD in der Johannisstraße in Altenburg durch Unbekannte mehrere Aufkleber mit verschiedenen Inhalten angebracht. Die Polizei ermittelt.

