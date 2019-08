Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener sammelt Anzeigen

Gera (ots)

Gera. Ein Zeuge beobachtete heute, kurz nach Mitternacht (29.08.2019, gegen 00:15 Uhr), wie ein 30-Jähriger in der Sommerleithe in Gera mit einer Sektflasche auf die Scheinwerfer eines Fahrzeuges einschlug und informierte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten aus Gera konnten den 30-Jährigen nach einer kurzen Suche im Nachbereich feststellen. Im Rahmen der folgenden Identitätsfeststellung zeigte sich der mit 2,9 Promille stark alkoholisierte Mann hochaggressiv und schlug in Richtung der Beamten, die ihn daraufhin vorläufig festnahmen und zur Polizeidienststelle brachten. Dort angekommen beleidigte und bedrohte er zudem noch die Beamten und verbrachte daraufhin den Rest des Morgens in einer Gewahrsamszelle. Im Ergebnis muss sich der 30-Jährige nun wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verantworten. (AW)

