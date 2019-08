Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Durchsuchungen in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg. Im Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am 21.08.19 in Ronneburg wurden am heutigen Tag durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion sowie weitere Unterstützungsbeamte aus Gera insgesamt 6 Durchsuchungen in Ronneburg durchgeführt. Diese richtete sich gegen 5 Beschuldigte sowie einen Zeugen, bei welchem das Diebesgut zeitweise aufbewahrt wurde.

Bei den Durchsuchungsmaßnamen konnte ein Teil des Diebesgutes aufgefunden werden. Im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlungen sowie den folgenden Vernehmungen zeigten sich die Beschuldigten, bei denen es sich um 17-20-jährige Deutsche handelt, größtenteils geständig. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden alle wieder entlassen.

Gegen die Beschuldigten wird nun wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung ermittelt. Dieser Straftatbestand wurde erst mit einer Gesetzesänderung 2017 eingeführt und ist mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einen Jahr bedroht.

Da der Zeuge, bei dem das Diebesgut gelagert wurde, Kenntnis davon hatte, dass es sich um Diebesgut handelt, wird gegen ihn nun wegen Hehlerei ermittelt.

Bei den Durchsuchungen wurden zudem auch weitere Gegenstände aufgefunden, welche die Einleitung weiterer Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie des Waffengesetzes (hier in Form eines Schlagringes) zur Folge haben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell