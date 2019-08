Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Vereinshaus

Altenburg (ots)

Lumpzig. Bislang unbekannte Täter drangen am 27.08.2019 gewaltsam in ein Vereinshaus in der Eisenberger Straße in Lumpzig ein. Entwendet wurde zwar nichts, der oder die Täter richteten dabei jedoch einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Die Polizeiinspektion Altenburg ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 03447 / 471-0 zu melden. (AW)

