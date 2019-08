Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw Fahrer hatte keinen Führerschein und Fahrzeug war nicht zugelassen

Greiz (ots)

Greiz. Am Dienstag (27.08.2019), gegen 13:50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Äußeren Zeulenrodaer Straße den 28-jährigen Fahrer eines Lkw VW. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Cannabis. Das Fahrzeug war zudem nicht zugelassen, an den amtlichen Kennzeichen wurden veränderte Plaketten selbst aufgeklebt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, das Kfz abgeschleppt, eine Blutentnahme veranlasst und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

