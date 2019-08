Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in leerstehendem Gebäude

Gera (ots)

Gera. Bislang unbekannte Täter begaben sich gestern, gegen Abend (27.08.2019, ca. 17:25 Uhr), auf ein ehemaliges Firmengelände in der Industriestraße in Gera. In einem frei zugänglichen Keller entzündeten der oder die Täter anschließend dort herumliegenden Abfall. Das Feuer griff in der weiteren Folge auf den gesamten Kellerbereich über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell wieder unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.(AW)

