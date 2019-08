Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kollidiert mit Ampel

Altenburg (ots)

Altenburg. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 26.08.2019 um 07:00 Uhr. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Kreuzung Geraer Straße/Puschkinstraße in der Absicht nach links in die Puschkinstraße einzubiegen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage. Am Fahrzeug selbst und an der Lichtzeichenanlage entstand Sachschaden.

