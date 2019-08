Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Greiz. Am Montag (26.08.2019), gegen 12:20 Uhr, befuhr eine 75-jährige Opel-Fahrerin von der Wichmann Straße kommend in Richtung Siebenhitze. In einer Kurve, kurz vor der Einmündung, fuhr sie geradeaus, fuhr über den Gehweg und prallte gegen einen Pkw Audi, der in der Siebenhitze stand. Dieser wurde gegen das Tor einer Schule geschleudert. Durch den Unfall wurden die Unfallverursacherin sowie der Fahrer des Pkw Audi verletzt, an beiden Fahrzeugen und dem Tor entstand Sachschaden.

