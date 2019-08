Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht und Alkohol

Gera (ots)

Gera. Gestern Abend (26.07.2019), gegen 17:00 Uhr, fuhr eine 53-Jährige in der Schleizer Straße in Gera beim Einparkversuch mit ihrem Fahrzeug gegen ein anderes und verlies anschließend die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Das bemerkte ein 57-Jähriger Mann, der daraufhin die Polizei verständigte. Mithilfe des Kennzeichens, dass sich der Zeuge gemerkt hatte, konnten die eingesetzten Polizeibeamten die Unfallverursacherin ausfindig machen. In der weiteren Folge stellten sie fest, dass sie nicht nur verbotswidrig die Unfallstelle verlassen hat, sondern auch mit 1,86 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung ihres Führerscheines sowie - vorübergehend - die der Fahrzeugschlüssel. (AW)

