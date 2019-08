Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Altenburg (ots)

Altenburg. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen in der Zeit zwischen Freitagabend (23.08.2019, ca. 19:00 Uhr) und Samstagabend (24.08.2019, ca. 18:15 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Altenburg ein. Dort öffneten sie gewaltsam ein Kellerabteil und entwendeten daraus zwei E-Bikes. Eines der Fahrräder wurde bereits am Sonntag (25.08.2019) in der Pauritzer Straße aufgefunden und sichergestellt, nach dem anderen wird nach wie vor gefahndet. Die Polizeiinspektion Altenburg ermittelt. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell