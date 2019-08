Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kofferraumklappe von Pkw zerkratzt

Greiz (ots)

Greiz. In der Zeit von Samstag zu Sonntag (24.08. bis 25.08.2019) zerkratzten bislang unbekannte Täter die Kofferraumklappe eines Pkw Opel, der in der Leonhardtstraße geparkt war. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 / 621-0, erbeten.

