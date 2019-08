LPI-G: Sachbeschädigungen

Landespolizeiinspektion Gera

Greiz. Am Sonntag (25.08.2019), gegen 04:30 Uhr, begingen mehrere Personen in der Ortslage von Obergrochlitz verschiedene Sachbeschädigungen. So wurden auf dem Dorfplatz eine Holzbank und ein Holzblumenkübel mit Einpflanzung beschädigt, am Salzacker wurden von mehreren Gartenzäunen die Zaunslatten abgerissen und auf Grundstücke geworfen. An der Carolinenschule wurde ein Streucontainer umgeworfen und ein Buswarteschild aus der Halterung und Erdreich gerissen. Zudem wurden an der Wendeschleife mehrere Leitpfosten herausgezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 / 621-0, in Verbindung zu setzen.

