Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer gestürzt

Gera (ots)

Gera. Die Polizei Gera wurde gestern früh (25.08.2019, gegen 09:35 Uhr) von der Rettungsleitstelle über den Unfall eines Motorradfahrers auf der B92 informiert. Der 60-Jährige fuhr mit einer Honda auf der Vogtlandstraße, als er an einem Kreisverkehr die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (AW)

