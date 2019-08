Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tank beschädigt - Diesel läuft aus

Gera (ots)

Großenstein. Unbekannte bohrten in der Zeit zwischen Freitagabend (23.08.2019, ca. 17:30 Uhr) und Samstagfrüh (24.08.2019, ca. 10:00 Uhr) Löcher in den Tank eines am Bahnhof in Großenstein abgestellten LKW. Dadurch lief eine erhebliche Menge Diesel aus. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu diesem Fall ausgenommen.

