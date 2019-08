Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Grundschule und Häuser beschmiert - die Polizei Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24.08.2019, ab ca. 23:00 Uhr bis 25.08.2019, ca. 10:00 Uhr) in das Grundstück einer Grundschule in Gera ein und beschmierten dort die Fassade und Fenster großflächig mit verfassungswidrigen Symbolen und Schriftzügen. Auch die danebenliegenden Mehrfamilienhäuser wurden in gleicher Weise mit blauer und schwarzer Farbe besprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun auf diesem Weg Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 8234-1465 zu melden. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell