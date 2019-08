Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand im Park der Jugend

Gera (ots)

Gera. Polizeibeamte aus Gera kontrollierten am Freitagabend (23.08.2019), gegen 22:30 Uhr, einen 18-Jährigen im Park der Jugend in Gera. Während der Kontrolle zeigte sich dieser unkooperativ, verweigerte die Angabe seiner Personalien und flüchtete plötzlich. Als ihn die Beamten einholten und festhielten, versuchte sich der 18-Jährige loszureißen und beleidigte währendessen die Polizeibeamten. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. (AW)

