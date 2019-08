Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

In der Leitergasse versuchten unbekannte Täter vermutlich bereits in der Nacht vom 19.08.2019 zum 20.08.2019 die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, wobei ein Sachschaden an der Tür verursacht wurde. In das Haus gelangte der oder die Täter nicht.

