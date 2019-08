Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach drei vermissten Kindern

Gera (ots)

Seit dem 23.08.2019 werden in Gera drei Kinder vermisste. Sie wurden letztmalig gegen 7:00 Uhr in der Greizer Straße in Begleitung ihres Vaters Nasim Kashit gesehen.

Personenbeschreibung Kinder:

Kashet, Amya:

weiblich, scheinbares Alter 9-10 Jahre, ca. 29 kg, ca. 130 cm, südländischer Typ, schwarze über den Nackenbereich reichende Haare dunkelbraune/schwarze Augen, Bekleidung: pinkfarbene Jacke mit Aufschrift: Star im Brustbereich, blaue Jeans, lila- farbener Rucksack, weiß-braune Sneaker

Kashet, Layla

weiblich, scheinbares Alter 7-8, ca. 20kg, 115 bis 120cm groß, südländischer Typ, schwarze über den Nackenbereich reichende Haare hellbraune Augen, Bekleidung: pinke Jacke, pinkes T-Shirt, eventuell blaue Jeanshose, schwarz-pinker Rucksack, weiß-braune Sneaker

Kashet, Subhi

männlich, scheinbares Alter 5 Jahre, südländischer Typ, kurze schwarze Haare, ca. 18kg, ca. 118 cm, Bekleidung: grüne Jacke, graues T-Shirt mit Totenkopf auf Vorderseite, oliv-grüne Hose, blaue-weiße Freizeitschuhe mit Klettverschluss

Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen nimmt die KPI Gera unter 0365-8234-1465 entgegen.

(JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell