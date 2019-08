Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw stößt mit Radfahrerin zusammen

Altenburg (ots)

Göhren. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 22.08.2019 um 08:15 Uhr. Die 76-jährige Fahrerin eines Pkw VW überholte in Göhren eine Radfahrerin und ordnete sich in der Folge zu schnell wieder nach rechts ein, so dass es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam. Diese wurde dabei leicht verletzt.

