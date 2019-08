Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zahn ausgeschlagen

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am 22.08.2019 um 15:50 Uhr kam es am Busbahnhof in der Altenburger Straße zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Zwei Jugendliche, 16 und 14 Jahre, gerieten zunächst in einen verbalen Streit. Während der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde dem 14-jährigen ein Zahn ausgeschlagen. Durch die hinzugekommenen Polizeibeamten aus Altenburg wurden beide, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, an die Erziehungsberechtigten übergeben.

