Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Gartenanlage "Neuer Steinertsberg"

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (20.08.2019, 14:00 Uhr) und gestern Nachmittag (22.08.2019, 14:00 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einer Gartenparzelle der Anlage "Neuer Steinertsberg" in Gera. Dort drangen sie in zwei Gartenhäuser ein und entwendeten diverse Geräte. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (AW)

