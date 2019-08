Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung in Gera

Gera (ots)

Gera. Eine 20-Jährige sowie ein 22-Jähriger aus Gera wurden gestern Abend, gegen 22:00 Uhr, in der Saalfelder Straße in Gera von einer 35-Jährigen Frau bedroht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten dann fest, dass die 35-Jährige mit 2,97 Promille erheblich alkoholisiert war, weshalb Sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die hohe Promillezahl schützt sie jedoch nicht vor dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren. (AW)

