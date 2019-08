Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Wohn- und Geschäftsräume eingebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 22.08.2019 um 01:13 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Steinbergstraße in Altenburg ein. Aus den dortigen Geschäftsräumen entwendete er einen Laptop sowie eine Geldkassette. Als der Täter dann noch versuchte in eine Wohnung innerhalb des Gebäudes einzudringen, wurde er vom Eigentümer überrascht und flüchtete. Auf der Flucht ließ der Täter sein Fahrrad zurück und verlor einen weiteren Laptop. Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Täter nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel. 03447/ 471-0 entgegen.

