Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug gescheitert

Gera (ots)

Gera. Eine 75-Jährige sowie ein 86-Jähriger aus Gera wurden gestern gegen Mittag und am frühen Nachmittag (12:00 Uhr und 13:40 Uhr) von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Verwandte oder Bekannte ausgab. In dem Telefonat forderte sie jeweils einen hohen 5-stelligen Betrag zur Begleichung von Notar- oder Bankkosten. Sowohl die 75-Jährige als auch der 86-Jährige wurden daraufhin misstrauisch und fragten genauer nach, woraufhin die unbekannte Frau die Telefonate beendete. Zu einer Geldübergabe kam es in beiden Fällen nicht.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell