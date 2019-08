Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube ausgebrannt

Gera (ots)

Gera. Heute Nacht (22.08.2019), gegen 03:00 Uhr, wurden die Polizei sowie die Feuerwehr aus Gera zu einem Brand in der Kleingartensparte Am Steinertsberg gerufen. Dort stand ein Gartenhaus in Flammen, dass trotz den schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig ausbrannte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell