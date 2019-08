Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Einfamilienhäuser eingebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 19.08.2019 bis zum 20.08.2019 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein und durchsuchten die Kellerräume. Was entwendet wurde konnte bis jetzt noch nicht beziffert werden, da die Besitzer gegenwärtig im Urlaub sind.

Ein Einfamilienhaus am Rasephaser Dorfanger wurde im selben Zeitraum ebenfalls das Ziel von unbekannten Tätern. Diese drangen über die Kellerräume in das Haus ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Die Polizeiinspektion Altenburg ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 03447 / 471-0 zu melden.

