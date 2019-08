Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Grab beschädigt - die Polizei sucht Zeugen

Greiz (ots)

Auma. Der oder die unbekannten Täter rissen am 19.08.2019 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr die Bepflanzung eines Grabes auf dem Friedhof in Auma heraus. Die Polizeiinspektion Greiz ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 03661 / 621-0 zu melden. (AW)

