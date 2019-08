Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl endet mit noch mehr Anzeigen

Gera (ots)

Gera. Ein 28-Jähriger aus Zeitz entwendete gestern Nachmittag (20.08.2019) gegen 14:30 Uhr diverse Lebensmittel aus einem Einkaufsmarkt in der Braustraße in Gera. Er flüchtete zunächst zu Fuß, kam aber ca. 10 Minuten später wieder zurück, um sein Fahrzeug abzuholen, das noch auf dem Parkplatz vor dem Markt stand. Beim Ausparken stieß er dann gegen die Holzstütze eines Vordachs, was mehrere Mitarbeiter des Marktes bemerkten und die Polizei verständigten. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten dann fest, dass der 28-Jährige nicht nur Lebensmittel entwendet hatte. Er war auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Dafür reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv.

Den 28-Jährigen erwarten nun mehreren Anzeigen, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahls, und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AW)

