Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kollidiert mit Lkw

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 19.08.2019 um 13:10 Uhr in der Georgenstraße. Die 47-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Georgenstraße innerorts aus Richtung Schmölln kommend. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet sie auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Fahrerin des Pkw wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Georgenstraßen voll gesperrt werden.

Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell