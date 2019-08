Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spinde aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 18.08.2019 bis zum 19.08.2019 um 15:20 Uhr wurden in der Friedrich-Ebert-Straße im Pflegeheim "Schlossblick" 26 Spinde gewaltsam geöffnet. Unbekannte Täter begaben sich in den Umkleideraum der Mitarbeiter und brachen dort die Spinde auf. Was entwendet wurde konnte bis jetzt noch nicht beziffert werden. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell