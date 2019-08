Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tür eingetreten

Greiz (ots)

Weida. Bislang unbekannte Täter drangen im Laufe des gestrigen Tages (19.08.2019, zwischen 12:45 Uhr und 21:15 Uhr) in die Wohnung einer 20-Jährigen in der Geraer Straße in Weida ein. Dabei wurden die Eingangstür sowie mehrere Möbel in der Wohnung beschädigt. Entwendet wurde nach dem bisherigen Ermittlungsstand nichts.

Die Polizei Greiz hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet. (AW)

