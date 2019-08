Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung am Einkaufsmarkt in Gera

Gera. Gestern Abend (19.08.2019), gegen 20:00 Uhr, wurde die Polizei Gera über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Einkaufsmarkt in der Otto-Rothe-Straße informiert. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit anschließendem Handgemenge, verletzte ein 49-Jähriger mit einer abgebrochenen Flasche zwei 51 und 52-Jährige Männer. Dabei wurden die beiden Angegriffenen so schwer verletzt, so dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der 49-jährige stark alkoholisierte Täter, der zudem einen Hund dabeihatte, wurde vorläufig festgenommen und - auf Weisung des informierten Bereitschaftsrichters - nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei Gera sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 8234-1465 zu melden. (AW)

