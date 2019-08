Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ölspur führt zum Sturz

Greiz (ots)

Auma. Eine 18-Jährige befuhr am Sonntagmorgen (18.08.2019, 08:30 Uhr) mit einem Moped der Marke Simson die Triptiser Straße in Auma. Durch eine größere Menge Öl, die sich in einem Kurvenbereich ihrer Fahrspur befand, stürzte die Simson-Fahrerin und verletzte sich dabei leicht. An dem Moped entstand zudem Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen, insbesondere zum Verursacher der Ölspur, aufgenommen. Hinweise dazu können unter der Tel.: 03661 / 621-0 abgegeben werden. (AW)

